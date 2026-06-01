Concert Le Métèque Landéda
Concert Le Métèque Landéda vendredi 26 juin 2026.
Landéda
Concert Le Métèque
51 Lieu-dit Toull Treaz Landéda Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Pierre Korn chante Moustaki, un hommage à un grand artiste. Guitare, accordéon, violoncelle,violon, double basse… .
51 Lieu-dit Toull Treaz Landéda 29870 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Concert Le Métèque Landéda a été mis à jour le 2026-06-18 par OT PAYS DES ABERS
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