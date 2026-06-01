Landéda

Concert Le Métèque

51 Lieu-dit Toull Treaz Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Pierre Korn chante Moustaki, un hommage à un grand artiste. Guitare, accordéon, violoncelle,violon, double basse… .

51 Lieu-dit Toull Treaz Landéda 29870 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Concert Le Métèque Landéda a été mis à jour le 2026-06-18 par OT PAYS DES ABERS