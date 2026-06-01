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Concert Le Métèque Landéda

Concert Le Métèque Landéda vendredi 26 juin 2026.

Adresse : 51 Lieu-dit Toull Treaz

Ville : 29870 Landéda

Département : Finistère

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Landéda

Concert Le Métèque

51 Lieu-dit Toull Treaz Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:30:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Pierre Korn chante Moustaki, un hommage à un grand artiste. Guitare, accordéon, violoncelle,violon, double basse…   .

51 Lieu-dit Toull Treaz Landéda 29870 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Concert Le Métèque Landéda a été mis à jour le 2026-06-18 par OT PAYS DES ABERS

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