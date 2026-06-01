Abers Découvertes Balade en bateau Cap sur les lumières des phares Port de l’Aber Wrac’h Landéda

Landéda

Abers Découvertes Balade en bateau Cap sur les lumières des phares

Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Quatre phares, une expérience

La sortie débute au port de l’Aber Wrac’h et se prolonge vers le large, en direction des sites emblématiques de la côte nord du Finistère. La navigation longe d’abord l’île Wrac’h et le secteur de Corn Carhai, avant de gagner la mer d’Iroise.

Par bonnes conditions, l’itinéraire permet d’approcher plusieurs phares majeurs du littoral le phare de l’île Vierge, repère incontournable à l’entrée de l’aber, puis le phare du Four, situé plus au large, au cœur d’une zone maritime exposée et spectaculaire.

Le parcours offre une lecture complète de la transition entre estuaire et haute mer, à travers des paysages marins ouverts, des zones rocheuses battues par les courants et des points de vue remarquables sur la côte léonarde.

Cette balade maritime propose une navigation plus engagée, tournée vers le large et le patrimoine maritime. Accompagné d’un guide naturaliste, vous découvrez l’histoire des phares, leur rôle dans la navigation et les conditions particulières de ce secteur de la mer d’Iroise.

L’expérience alterne temps de navigation, observations et récits, dans un environnement marin vivant et changeant. Les paysages, la lumière et l’état de la mer façonnent chaque sortie, rendant chaque traversée différente et unique.

Une expérience accessible et marquante, destinée à celles et ceux qui souhaitent prendre le large, comprendre le territoire maritime des Abers et découvrir ses repères les plus emblématiques, dans un cadre naturel préservé. .

Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 6 76 59 52 90

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L’événement Abers Découvertes Balade en bateau Cap sur les lumières des phares Landéda a été mis à jour le 2026-06-01 par OT PAYS DES ABERS