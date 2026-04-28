Vias

ABIGAIL’S PARTY

avenue de la Méditerranée Vias VIAS PLAGE Vias Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-09 2026-07-25 2026-08-21

Nous sommes dans les années 70, dans la banlieue de Londres où flotte, folie, liberté et musique.

Beverly, personnage haute en couleurs, invite ses voisins pour une soirée glamour et fun.

Nous sommes dans les années 70, dans la banlieue de Londres où flotte, folie, liberté et musique.

Beverly, personnage haute en couleurs, invite ses voisins pour une soirée glamour et fun. Elle est mariée à Peter, bourreau de travail.

Elle accueille Angela et Anthony. Le nouveau couple de voisins ainsi que Susan la mère de Abigail.

Ce quintet disparate va à force d’alcool et de conversations superficielles vite se dérégler, et cette chronique brillante d’une petite bourgeoisie va se salir très vite car le focus est ailleurs…

La fille de Suzan, Abigail, donne sa première partie et c’est pour cela que Beverly se sent obligée de donner une contrepartie, inoubliable.

Dans un rythme effréné, les personnages font tout à 100% Ils crient, ils boivent, Ils dansent jusqu’à frôler un jeu dangereux où le fil tendu peut craquer à tout moment.

Le cocktail le plus explosif de l’été !

Auteur Mike Leigh

Metteur en scène François Escobar

Acteurs Lucie Berthault, Anaëlle Bouts, Thierry Blazy, Séverine Dubois et Olivier de Maurepas. .

avenue de la Méditerranée Vias VIAS PLAGE Vias 34450 Hérault Occitanie +33 6 16 51 65 93 info@lefutdescene.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We’re in the 70s, in the suburbs of London, where madness, freedom and music float.

Beverly, a colorful character, invites her neighbors for a glamorous and fun evening.

L’événement ABIGAIL’S PARTY Vias a été mis à jour le 2026-04-28 par 34 ADT34