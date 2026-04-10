Vias

LE FÛT DE SCÈNE WHY NOTES

avenue de la Méditerranée Vias VIAS PLAGE Vias Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Why Notes Trio présente “Chants de la Terre” Un voyage musical à travers les pays et les continents, où chaque note est un souffle d’ailleurs.

Why Notes Trio présente “Chants de la Terre”

Un voyage musical à travers les pays et les continents, où chaque note est un souffle d’ailleurs.

La France, l’Irlande, l’Écosse, l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne, la Bulgarie, les États-Unis, l’Argentine… Autant de terres aux sonorités envoûtantes.

Joie, nostalgie, méditation… La tarentelle italienne entraîne dans un tourbillon de vie, la ballade anglaise murmure des secrets anciens, le chant séfarade résonne comme un écho du passé, tandis que les mélodies macédoniennes et argentines peignent des paysages d’émotions.

Les états d’âme touchent l’âme et le cœur d’une étreinte mélodieuse.

Ulrike Van Cotthem Soprano

Jacques Lesburgueres Flûte

Michèle Lougarre Piano .

avenue de la Méditerranée Vias VIAS PLAGE Vias 34450 Hérault Occitanie +33 6 16 51 65 93 info@lefutdescene.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LE FÛT DE SCÈNE WHY NOTES

Why Notes Trio presents Chants de la Terre? A musical journey across countries and continents, where every note is a breath of fresh air.

L’événement LE FÛT DE SCÈNE WHY NOTES Vias a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34