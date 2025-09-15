MICHEL FUGAIN LA VIE, L’AMOUR, ETC… Vias

60 ans de chansons, de passion, de musique et de mots en 2 heures.

À peine suffisant pour célébrer et chanter 60 ans de vie, d’amour, d’humour, etc…

Avec son incomparable sens de la mélodie, ses textes inoubliables et son humour, Michel Fugain offre au public un spectacle authentique, drôle et vibrant, où chaque chanson déclenche une émotion, un souvenir, des rires et parfois des larmes.

On se laisse emporter par la générosité et l’énergie de Michel Fugain et de sa famille de formidables musiciens-chanteurs.

Venez donc célébrer la Vie, l’Amour, etc…

Réservation

Le Théâtre de l’Ardaillon possède sa propre billetterie en ligne, les achats s’effectuent aussi via les réseaux de distribution francebillet.com, ticketmaster, FNAC, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché, Auchan, Cultura, Cora et Leclerc.

Au guichet Horaires

Lundi de 13h30 à 17h,

Mardi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h,

Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h,

Jeudi de 13h30 à 17h,

Vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h.

Samedi et dimanche 2 h avant le spectacle

Billetterie fermée les lundis après-midi suivant un spectacle

41 Avenue de Béziers Vias 34450 Hérault Occitanie +33 6 47 01 89 06 billetteriespectacle@ville-vias.fr

English :

60 years of songs, passion, music and words in 2 hours.

Hardly enough time to celebrate and sing 60 years of life, love, humor and more?

German :

60 Jahre Lieder, Leidenschaft, Musik und Worte in zwei Stunden.

Das ist kaum genug, um 60 Jahre Leben, Liebe, Humor usw. zu feiern und zu singen

Italiano :

60 anni di canzoni, passione, musica e parole in 2 ore.

Un tempo appena sufficiente per celebrare e cantare 60 anni di vita, amore, umorismo e altro ancora?

Espanol :

60 años de canciones, pasión, música y palabras en 2 horas.

Apenas tiempo suficiente para celebrar y cantar 60 años de vida, amor, humor y mucho más?

