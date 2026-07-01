Informations pratiques

Arette

Accompagnement à la découverte des rapaces des Pyrénées

Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-08-16 12:30:00

Date(s) :

2026-07-19 2026-07-20 2026-07-26 2026-07-27 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-09 2026-08-10 2026-08-16 2026-08-17 2026-08-23 2026-08-24

Partez à la découverte des rapaces des Pyrénées ! Accompagné d’un animateur nature, observez ces majestueux oiseaux dans leur milieu naturel et apprenez à reconnaître les espèces emblématiques de nos montagnes. Une animation gratuite, accessible à tous. .

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 81 51 23

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English : Accompagnement à la découverte des rapaces des Pyrénées

L’événement Accompagnement à la découverte des rapaces des Pyrénées Arette a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn