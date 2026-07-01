Informations pratiques

Arette

Initiation aux trajectoires en Sternboar

Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 14:00:00

fin : 2026-08-03 17:00:00

Date(s) :

2026-07-19 2026-07-20 2026-07-26 2026-07-27 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-09 2026-08-10 2026-08-16 2026-08-17 2026-08-23 2026-08-24

Initiez-vous au Sternboard et apprenez à maîtriser votre trajectoire en toute sécurité ! Virages, slalom, freinage d’urgence… Une animation ludique pour découvrir les bases de cette activité, accessible dès 14 ans. .

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 81 51 23

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English : Initiation aux trajectoires en Sternboar

L’événement Initiation aux trajectoires en Sternboar Arette a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn