Lattes

ACCORD INATTENDU AOP LANGUEDOC VEGGIE

Mas de Saporta Lattes Hérault

Tarif : 65 – 65 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

La Maison des Vins du Languedoc vous invite à découvrir une nouvelle édition estivale de l’ Accord Inattendu , le jeudi 11 juin 2026 à partir de 19h30, dans les jardins du Mas de Saporta à Lattes.

La Maison des Vins du Languedoc vous invite à découvrir une nouvelle édition estivale de l’ Accord Inattendu , le jeudi 11 juin 2026 à partir de 19h30, dans les jardins du Mas de Saporta à Lattes.

Pour cette édition Veggie , l’AOP Languedoc propose une expérience gastronomique en 7 temps autour d’accords vins 100 % AOP Languedoc & mets, imaginés avec le chef Xavier Medina Arranz (Le Jardin des Frangins Montpellier).

Pensé comme une parenthèse sensorielle et conviviale, ce dîner mettra à l’honneur une cuisine végétale, créative et de saison, associée à des cuvées soigneusement sélectionnées pour révéler toute la richesse aromatique du terroir languedocien.

Jeudi 11 juin, 19h30

Jardins du Mas de Saporta, Lattes

En présence des vignerons

Tarif 65€/pers. vins compris

Infos et réservations obligatoire en ligne .

Mas de Saporta Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 67 06 04 44 contact@languedoc-aoc.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ACCORD INATTENDU AOP LANGUEDOC VEGGIE

The Maison des Vins du Languedoc invites you to discover a new summer edition of the Accord Inattendu Accord Inattendu , on Thursday June 11, 2026, from 7.30pm, in the gardens of Mas de Saporta in Lattes.

L’événement ACCORD INATTENDU AOP LANGUEDOC VEGGIE Lattes a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 OT MONTPELLIER