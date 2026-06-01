ACCORD INATTENDU AOP LANGUEDOC VEGGIE Lattes
ACCORD INATTENDU AOP LANGUEDOC VEGGIE Lattes jeudi 11 juin 2026.
Lattes
ACCORD INATTENDU AOP LANGUEDOC VEGGIE
Mas de Saporta Lattes Hérault
Tarif : 65 – 65 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
La Maison des Vins du Languedoc vous invite à découvrir une nouvelle édition estivale de l’ Accord Inattendu , le jeudi 11 juin 2026 à partir de 19h30, dans les jardins du Mas de Saporta à Lattes.
La Maison des Vins du Languedoc vous invite à découvrir une nouvelle édition estivale de l’ Accord Inattendu , le jeudi 11 juin 2026 à partir de 19h30, dans les jardins du Mas de Saporta à Lattes.
Pour cette édition Veggie , l’AOP Languedoc propose une expérience gastronomique en 7 temps autour d’accords vins 100 % AOP Languedoc & mets, imaginés avec le chef Xavier Medina Arranz (Le Jardin des Frangins Montpellier).
Pensé comme une parenthèse sensorielle et conviviale, ce dîner mettra à l’honneur une cuisine végétale, créative et de saison, associée à des cuvées soigneusement sélectionnées pour révéler toute la richesse aromatique du terroir languedocien.
Jeudi 11 juin, 19h30
Jardins du Mas de Saporta, Lattes
En présence des vignerons
Tarif 65€/pers. vins compris
Infos et réservations obligatoire en ligne .
Mas de Saporta Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 67 06 04 44 contact@languedoc-aoc.com
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English : ACCORD INATTENDU AOP LANGUEDOC VEGGIE
The Maison des Vins du Languedoc invites you to discover a new summer edition of the Accord Inattendu Accord Inattendu , on Thursday June 11, 2026, from 7.30pm, in the gardens of Mas de Saporta in Lattes.
L’événement ACCORD INATTENDU AOP LANGUEDOC VEGGIE Lattes a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 OT MONTPELLIER
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