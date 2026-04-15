ENJOOY FESTIVAL Lattes
ENJOOY FESTIVAL Lattes samedi 19 septembre 2026.
Lattes
ENJOOY FESTIVAL
Avenue de Septimanie Lattes Hérault
Tarif : 24.99 – 24.99 – 34.99 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
L’équipe du festival est en effervescence et fière d’annoncer officiellement le retour tant attendu de la troisième édition d’ENJOOY !
Rendez-vous le samedi 19 septembre au Parc de Maurin à Lattes, à seulement 10 minutes de Montpellier, pour une échappée magique au rythme de la musique électronique.
L’équipe du festival est en effervescence et fière d’annoncer officiellement le retour tant attendu de la troisième édition d’ENJOOY !
Rendez-vous le samedi 19 septembre au Parc de Maurin à Lattes, à seulement 10 minutes de Montpellier, pour une échappée magique au rythme de la musique électronique.
Attendez-vous à une programmation exceptionnelle réunissant des artistes nationaux et internationaux, ainsi qu’à des expériences inédites qui viendront sublimer votre journée.
De 12h à 2h
Programmation à venir
Billetterie ouverte .
Avenue de Septimanie Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 6 03 33 11 36 contact@enjooyfestival.fr
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English : ENJOOY FESTIVAL
The festival team is excited and proud to officially announce the long-awaited return of the third edition of ENJOOY!
Join us on Saturday, September 19 at the Parc de Maurin in Lattes, just 10 minutes from Montpellier, for a magical escape to the rhythm of electronic music.
L’événement ENJOOY FESTIVAL Lattes a été mis à jour le 2026-04-15 par 34 OT MONTPELLIER
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