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LA SOIRÉE COACHELLA AU MAS DU CHEVAL Lattes

samedi 22 août 2026 · Lattes

LA SOIRÉE COACHELLA AU MAS DU CHEVAL Lattes

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Adresse
Avenue de l'Agau
Ville
34970 Lattes
Département
Hérault
Tarif

Lattes

LA SOIRÉE COACHELLA AU MAS DU CHEVAL

Avenue de l’Agau Lattes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Le temps d’une soirée, le Mas prend des airs de désert californien.
Une ambiance solaire, une décoration bohème et un esprit festival revisité à la manière du Mas.
DJ MAXIMUS signera la bande-son de la soirée, entre surprises et animations.
Dress code Coachella vibes & bohème chic.
Le temps d’une soirée, le Mas prend des airs de désert californien.
Une ambiance solaire, une décoration bohème et un esprit festival revisité à la manière du Mas.
DJ MAXIMUS signera la bande-son de la soirée, entre surprises et animations.
Dress code Coachella vibes & bohème chic.
Paillettes, denim, franges et lunettes oversize sont les bienvenus.
Venez vivre une nuit aux couleurs de Coachella.

Parking gratuit + Parking VIP (10 €)
La direction se réserve le droit d’entrée.
Tenue correcte exigée.
Âge conseillé 25+   .

Avenue de l’Agau Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 6 33 33 60 60 

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English :

For one evening, Le Mas takes on the feel of a California desert.
A sunny atmosphere, bohemian decor, and a festival vibe reimagined in true Le Mas style.
DJ MAXIMUS will provide the evening’s soundtrack, featuring surprises and entertainment.
Dress code: Coachella vibes & boho-chic.

L’événement LA SOIRÉE COACHELLA AU MAS DU CHEVAL Lattes a été mis à jour le 2026-08-04 par 34 OT MONTPELLIER

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