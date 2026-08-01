LA SOIRÉE COACHELLA AU MAS DU CHEVAL Lattes
samedi 22 août 2026 · Lattes
Informations pratiques
Lattes
LA SOIRÉE COACHELLA AU MAS DU CHEVAL
Avenue de l’Agau Lattes Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Le temps d’une soirée, le Mas prend des airs de désert californien.
Une ambiance solaire, une décoration bohème et un esprit festival revisité à la manière du Mas.
DJ MAXIMUS signera la bande-son de la soirée, entre surprises et animations.
Dress code Coachella vibes & bohème chic.
Le temps d’une soirée, le Mas prend des airs de désert californien.
Une ambiance solaire, une décoration bohème et un esprit festival revisité à la manière du Mas.
DJ MAXIMUS signera la bande-son de la soirée, entre surprises et animations.
Dress code Coachella vibes & bohème chic.
Paillettes, denim, franges et lunettes oversize sont les bienvenus.
Venez vivre une nuit aux couleurs de Coachella.
Parking gratuit + Parking VIP (10 €)
La direction se réserve le droit d’entrée.
Tenue correcte exigée.
Âge conseillé 25+ .
Avenue de l’Agau Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 6 33 33 60 60
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English :
For one evening, Le Mas takes on the feel of a California desert.
A sunny atmosphere, bohemian decor, and a festival vibe reimagined in true Le Mas style.
DJ MAXIMUS will provide the evening’s soundtrack, featuring surprises and entertainment.
Dress code: Coachella vibes & boho-chic.
L’événement LA SOIRÉE COACHELLA AU MAS DU CHEVAL Lattes a été mis à jour le 2026-08-04 par 34 OT MONTPELLIER
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