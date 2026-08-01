Informations pratiques

Lattes

LA SOIRÉE COACHELLA AU MAS DU CHEVAL

Avenue de l’Agau Lattes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Le temps d’une soirée, le Mas prend des airs de désert californien.

Une ambiance solaire, une décoration bohème et un esprit festival revisité à la manière du Mas.

DJ MAXIMUS signera la bande-son de la soirée, entre surprises et animations.

Dress code Coachella vibes & bohème chic.

Le temps d’une soirée, le Mas prend des airs de désert californien.

Une ambiance solaire, une décoration bohème et un esprit festival revisité à la manière du Mas.

DJ MAXIMUS signera la bande-son de la soirée, entre surprises et animations.

Dress code Coachella vibes & bohème chic.

Paillettes, denim, franges et lunettes oversize sont les bienvenus.

Venez vivre une nuit aux couleurs de Coachella.

Parking gratuit + Parking VIP (10 €)

La direction se réserve le droit d’entrée.

Tenue correcte exigée.

Âge conseillé 25+ .

Avenue de l’Agau Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 6 33 33 60 60

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English :

For one evening, Le Mas takes on the feel of a California desert.

A sunny atmosphere, bohemian decor, and a festival vibe reimagined in true Le Mas style.

DJ MAXIMUS will provide the evening’s soundtrack, featuring surprises and entertainment.

Dress code: Coachella vibes & boho-chic.

L’événement LA SOIRÉE COACHELLA AU MAS DU CHEVAL Lattes a été mis à jour le 2026-08-04 par 34 OT MONTPELLIER