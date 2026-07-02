Informations pratiques

Lattes

LATTES EN FÊTE

390 Route de Pérols Lattes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-18

Fête de Lattes Le programme complet !

C’est le moment tant attendu de l’été ! La Fête Locale fait son grand retour avec un programme riche en traditions, en animations et en convivialité.

Fête de Lattes Le programme complet !

C’est le moment tant attendu de l’été ! La Fête Locale fait son grand retour avec un programme riche en traditions, en animations et en convivialité.

Courses camarguaises, encierros, toro piscine, soirées musicales et pétanque il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. Découvrez le programme prévisionnel de ces journées de festivités sur le site officiel.

Animations en continu

Jeux gonflables gratuits offerts par la municipalité sur le Parvis Lattara du 21 au 23 août.

Village restauration sur la place du bal, ouvert de 15h à 1h. .

390 Route de Pérols Lattes 34970 Hérault Occitanie

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English : LATTES EN FÊTE

Lattes Festival: The Complete Program!

It’s the moment we’ve all been waiting for all summer! The local festival is back with a program rich in traditions, entertainment, and a warm, friendly atmosphere.

L’événement LATTES EN FÊTE Lattes a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MONTPELLIER