Lattara : jeu de société sur le patrimoine en péril, Site archéologique Lattara – musée Henri Prades, Lattes

Informations pratiques

Lattara : jeu de société sur le patrimoine en péril 19 et 20 septembre Site archéologique Lattara – musée Henri Prades Hérault

Gratuit et sans inscription préalable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’association Acanthe, du master Valorisation et médiation des patrimoines de l’université Paul-Valéry Montpellier 3, invite le public à découvrir le patrimoine du site archéologique de Lattara, au musée Henri-Prades, dans le cadre de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine.

L’atelier « jeu de société » propose aux visiteurs de découvrir les enjeux liés au patrimoine en péril.

Installés autour d’un plateau, les participants avancent au rythme du dé, répondent à des questions, affrontent des situations plus ou moins favorables et tentent de conserver un maximum d’objets patrimoniaux au fil de la partie.

Pensée pour un public adolescent et adulte, l’animation fonctionne en flux continu et peut se jouer seul ou en équipe.

Une manière simple, dynamique et conviviale d’aborder les notions de conservation du patrimoine archéologique.

Pour plus d’informations sur le déroulé de l’évènement : voir sur https://associationacanthe.wordpress.com/ ou sur https://museearcheo.montpellier3m.fr/

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**L’association Acanthe** du Master Valorisation et Médiation des Patrimoines de l’**Université de Montpellier Paul Valéry**, invite le public à découvrir le patrimoine du **site archéologique de du …

©Service des Publics – Musée Henri Prades