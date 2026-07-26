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AGENDA · Lattes

LA QUEEN SOCIETY Lattes

jeudi 13 août 2026 · Lattes

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Adresse
Avenue de l'Agau
Ville
34970 Lattes
Département
Hérault
Tarif

Lattes

LA QUEEN SOCIETY

Avenue de l’Agau Lattes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Le jeudi 13 août de 19h30 à 1h, le Mas du Cheval lance Queen Society, une soirée entièrement dédiée aux femmes, pensée comme une véritable parenthèse entre copines.
Le jeudi 13 août de 19h30 à 1h, le Mas du Cheval lance Queen Society, une soirée entièrement dédiée aux femmes, pensée comme une véritable parenthèse entre copines.

De 19h30 à 1h, les participantes sont invitées à profiter d’une soirée mêlant musique, animations et moments de partage, dans une ambiance conviviale et bienveillante. Au programme playlist participative, atelier de mixologie, création de bijoux/charms, bingo girly et show inspiré de l’univers Magic Mike .

Avec ce nouveau rendez-vous, le Mas du Cheval propose bien plus qu’une simple soirée une expérience imaginée pour permettre aux femmes de se retrouver, rire, créer et profiter d’un moment qui leur est entièrement consacré.   .

Avenue de l’Agau Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 6 33 33 60 60 

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English : LA QUEEN SOCIETY

On Thursday, August 13, from 7:30 p.m. to 1 a.m., Le Mas du Cheval is launching Queen Society, an evening entirely dedicated to women, designed as a true getaway with friends.

L’événement LA QUEEN SOCIETY Lattes a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 OT MONTPELLIER

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