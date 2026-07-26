LA QUEEN SOCIETY Lattes
jeudi 13 août 2026 · Lattes
Informations pratiques
Lattes
LA QUEEN SOCIETY
Avenue de l’Agau Lattes Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Le jeudi 13 août de 19h30 à 1h, le Mas du Cheval lance Queen Society, une soirée entièrement dédiée aux femmes, pensée comme une véritable parenthèse entre copines.
Le jeudi 13 août de 19h30 à 1h, le Mas du Cheval lance Queen Society, une soirée entièrement dédiée aux femmes, pensée comme une véritable parenthèse entre copines.
De 19h30 à 1h, les participantes sont invitées à profiter d’une soirée mêlant musique, animations et moments de partage, dans une ambiance conviviale et bienveillante. Au programme playlist participative, atelier de mixologie, création de bijoux/charms, bingo girly et show inspiré de l’univers Magic Mike .
Avec ce nouveau rendez-vous, le Mas du Cheval propose bien plus qu’une simple soirée une expérience imaginée pour permettre aux femmes de se retrouver, rire, créer et profiter d’un moment qui leur est entièrement consacré. .
Avenue de l’Agau Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 6 33 33 60 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : LA QUEEN SOCIETY
On Thursday, August 13, from 7:30 p.m. to 1 a.m., Le Mas du Cheval is launching Queen Society, an evening entirely dedicated to women, designed as a true getaway with friends.
L’événement LA QUEEN SOCIETY Lattes a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 OT MONTPELLIER
À voir aussi à Lattes (Hérault)
- LATTES EN FÊTE Lattes 18 août 2026
- TROPHÉE TAURIN 2026 LATTES Lattes 22 août 2026
- ENJOOY FESTIVAL Lattes 19 septembre 2026
- Lattara : visite libre de l’exposition « Banquets méditerranéens entre Grecs, Étrusques et Gaulois », Site archéologique Lattara – musée Henri Prades, Lattes 19 septembre 2026
- Lattara : venez découvrir la vie quotidienne gallo-romaine au comptoir antique !, Site archéologique Lattara – musée Henri Prades, Lattes 19 septembre 2026