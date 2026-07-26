Informations pratiques

Lattes

LA QUEEN SOCIETY

Avenue de l’Agau Lattes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Le jeudi 13 août de 19h30 à 1h, le Mas du Cheval lance Queen Society, une soirée entièrement dédiée aux femmes, pensée comme une véritable parenthèse entre copines.

Le jeudi 13 août de 19h30 à 1h, le Mas du Cheval lance Queen Society, une soirée entièrement dédiée aux femmes, pensée comme une véritable parenthèse entre copines.

De 19h30 à 1h, les participantes sont invitées à profiter d’une soirée mêlant musique, animations et moments de partage, dans une ambiance conviviale et bienveillante. Au programme playlist participative, atelier de mixologie, création de bijoux/charms, bingo girly et show inspiré de l’univers Magic Mike .

Avec ce nouveau rendez-vous, le Mas du Cheval propose bien plus qu’une simple soirée une expérience imaginée pour permettre aux femmes de se retrouver, rire, créer et profiter d’un moment qui leur est entièrement consacré. .

Avenue de l’Agau Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 6 33 33 60 60

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English : LA QUEEN SOCIETY

On Thursday, August 13, from 7:30 p.m. to 1 a.m., Le Mas du Cheval is launching Queen Society, an evening entirely dedicated to women, designed as a true getaway with friends.

L’événement LA QUEEN SOCIETY Lattes a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 OT MONTPELLIER