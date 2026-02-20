Accordanses Festival des musique du voyage Saintes-Maries-de-la-Mer

Accordanses Festival des musique du voyage

Du jeudi 30 avril au dimanche 3 mai 2026. Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-30

fin : 2026-05-03

2026-04-30

Renseignements www.accordanses.fr association.accordanses@orange.fr/

06 74 86 73 78/06 48 40 61 54

Du jeudi 30 avril au dimanche 3 mai Festival Accordanses



Jeudi 30 avril A 19h30 concert de Nitcho Reinhardt quartet à l’église Notre Dame de la Mer.

Célébration de la virtuosité

Nitcho Reinhardt Quartet ouvre les festivités avec son jazz manouche, héritier vivant de la tradition de Django Reinhardt, situé entre respect des formes et élan personnel. Nitcho Reinhardt, guitariste et compositeur français, s’affirme depuis plus d’une décennie comme l’un des noms contemporains du genre, avec plusieurs albums à son actif et une présence régulière sur les scènes européennes.

Nitcho sera secondé à la guitare par l’excellent Christophe Lartilleux, baroudeur du jazz manouche. A leurs côtés la formidable violoniste Caroline Bugala et le contrebassiste émérite Bruno Rousselet.

Une soirée mémorable en perspective, entre ivresse swing et spiritualité musicale.



Vendredi 1er mai Château d’Astouin 19h

La veine baroque et la chaleur andalouse se rencontreront.

Mené par la guitariste Lydie Fuerte, un programme en trio autour d’une esthétique flamenco baroque — un voyage qui part d’un répertoire baroque réinterprété au prisme du flamenco et d’une esthétique de guitare très personnelle. Son projet discographique récent, Barroca, inspiré par les formes et l’énergie des Quatre Saisons, illustre sa capacité à tisser des ponts entre musique savante et musique populaire.



Samedi 02 mai Au Parc Ornithologique du Pont de Gau 18h

Balade musicale

La balade musicale traditionnelle du festival, se déroulera cette année dans le Parc Ornithologique du Pont de Gau. Les promeneurs seront guidés par la musique, au fil des haltes et des rencontres avec différents artistes invités surprise.



Domaine de Maguelonne 21h

Django Transatlantique,

Nous ferons escale avec Django Transatlantique, un programme imaginé et porté par Engé Helmstetter, qui mêle l’esprit manouche aux rythmes de la bossa nova. Il sera incarné par son concepteur à la guitare jazz ainsi que vocalement par Julia Vidovska et Tosca Helmstetter

Guitare et chanteuses seront accompagnées de Simon Pomarat aux percussions et de Jeremy Lirola à la contrebasse. Cette soirée spéciale, qui aurait pu tout aussi bien se nommer transat sera nimbée des couleurs de la saudade tout aussi bien que de l’esprit du jazz gitan.



Dimanche 03 mai Au Mas de la Cure à 11h

Dans le cadre des festivalines avec la complicité de La Cie Jean-Jacques Sanchez, la voix de Paloma Pradal rencontre la guitare d’Adrien Moignard.

Le duo, qui alterne pièces intimistes et envolées virtuoses, puise autant dans la tradition des musiques flamenco et latines que dans des relectures personnelles. Gitane par sa mère et issue d’une grande famille d’artistes de culture hispanique, Paloma Pradal porte un héritage fort qu’elle transmet sur les scènes du monde entier. Sa puissance et sa singularité offrent un moment hors du temps soutenues par Adrien Moignard, figure incontournable du swing manouche et guitariste phare de la scène jazz actuelle.

Conçues pour animer poétiquement le chemin de pèlerinage Sur les pas de Marie-Madeleine , Les festivalines nomment une forme artistique itinérante, située à la croisée de la musique, de la danse, de la marche et du paysage. Portées par l’association LAZA, Jean-Jacques Sanchez, danseur chorégraphe et Almaz Vaglio, productrice musicale, cette toute première collaboration avec Accordanses est aussi leur premier évènement de la saison, au départ des Saintes-Maries-de-la-Mer.

Plus d’infos https://www.lesfestivalines.com/



Au Mas de la Cure à 15h30

CONCERT EVENEMENT Roby Lakatos. et Opus 4

Le festival se clôturera en apothéose avec l’éminent Roby Lakatos. Violoniste virtuose d’origine hongroise, Roby Lakatos est l’un des grands maîtres contemporains de la tradition tzigane, connu pour ses mariages audacieux entre musique classique, jazz et folklore rom. En compagnie de Léo Ullmann, violoniste de la jeune génération, figure montante du genre et l’ensemble Opus 4 ils prolongent cette approche éclectique et spectaculaire des cadences tsiganes aux citations de grands thèmes classiques.





Renseignements et réservation www.accordanses.fr

Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 74 86 73 78

