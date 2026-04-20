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Exposition de Isabel Garrido Rue Victor Hugo Saintes-Maries-de-la-Mer

Exposition de Isabel Garrido Rue Victor Hugo Saintes-Maries-de-la-Mer vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Rue Victor Hugo

Adresse : Ex Musée Baroncelli

Ville : 13460 Saintes-Maries-de-la-Mer

Département : Bouches-du-Rhône

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Tarif :

Saintes-Maries-de-la-Mer

Exposition de Isabel Garrido

Du 01/05 au 15/05/2026 tous les jours.
Ancien Hôtel de ville.

Du 16/09 au 30/09/2026 tous les jours.
Ancien Hôtel de ville. Rue Victor Hugo Ex Musée Baroncelli Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-09-30

Date(s) :
2026-05-01 2026-09-16

Exposition
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Rue Victor Hugo Ex Musée Baroncelli Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 87 60  relaisculturel@saintesmaries.com

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English :

L’événement Exposition de Isabel Garrido Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer

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