Un tour autour des Saintes-Maries-de-la-mer
Saintes-Maries-de-la-Mer
Bouches-du-Rhône
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Durée : 180 Distance : 32000.0 Tarif :

Route touristique d’une demi-journée en Camargue le long des étangs et de l’embouchure du Rhône.

English :

Half-day tourist route in the Camargue along the ponds and the mouth of the Rhône.

Deutsch :

Halbtägige touristische Route durch die Camargue entlang der Teiche und der Rhône-Mündung.

Italiano :

Itinerario turistico di mezza giornata in Camargue lungo gli stagni e la foce del Rodano.

Español :

Ruta turística de medio día en la Camarga por los estanques y la desembocadura del Ródano.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-08-17 par Provence Tourisme