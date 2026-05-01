Accordez vos vélos! Concert swing et jazz manouche Saint-Maximin
Accordez vos vélos! Concert swing et jazz manouche Saint-Maximin dimanche 31 mai 2026.
Saint-Maximin
Accordez vos vélos! Concert swing et jazz manouche
Rue Laurent parent Saint-Maximin Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 11:00:00
fin : 2026-05-31 11:45:00
Date(s) :
2026-05-31
Une tournée symphonique cyclo-itinérante arrive dans l’Agglomération Creil Sud Oise du 26 au 31 mai.
Dimanche 31 mai, rdv à 11h dans le parc robert Dorneau de Saint-Maximin pour un duo swing et jazz manouche, clarinette et guitare. Gratuit, en accès libre.
Une tournée symphonique cyclo-itinérante arrive dans l’Agglomération Creil Sud Oise du 26 au 31 mai.
L’orchestre Les Forces Majeures s’installe dimanche 31 mai dans le parc Robert Dorneau de Saint-Maximin pour un duo swing et jazz manouche, clarinette et guitare.
Rdv à 11h dans le parc Robert Dorneau situé rue Laurent Parent 60740 Saint-Maximin
Gratuit, ouvert à tous
Programme complet de la tournée sur le site www.faiencerie-theatre.fr
Renseignements au 03 44 24 01 01 accueil@.faiencerie-theatre.fr .
Rue Laurent parent Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com
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English :
A cyclo-itinerant symphony tour arrives in the Creil Sud Oise conurbation from May 26 to 31.
Sunday May 31, 11 a.m. in Saint-Maximin?s Parc Robert Dorneau for a swing and gypsy jazz duo, clarinet and guitar. Free admission.
L’événement Accordez vos vélos! Concert swing et jazz manouche Saint-Maximin a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Creil Sud Oise