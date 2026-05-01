Saint-Maximin

Accor­dez vos vélos! Concert swing et jazz manouche

Rue Laurent parent Saint-Maximin Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 11:00:00

fin : 2026-05-31 11:45:00

Date(s) :

2026-05-31

Une tour­née sympho­nique cyclo-itiné­rante arrive dans l’Ag­glo­mé­ra­tion Creil Sud Oise du 26 au 31 mai.

Dimanche 31 mai, rdv à 11h dans le parc robert Dorneau de Saint-Maximin pour un duo swing et jazz manouche, clari­nette et guitare. Gratuit, en accès libre.

Une tour­née sympho­nique cyclo-itiné­rante arrive dans l’Ag­glo­mé­ra­tion Creil Sud Oise du 26 au 31 mai.

L’or­chestre Les Forces Majeures s’ins­talle dimanche 31 mai dans le parc Robert Dorneau de Saint-Maximin pour un duo swing et jazz manouche, clari­nette et guitare.

Rdv à 11h dans le parc Robert Dorneau situé rue Laurent Parent 60740 Saint-Maximin

Gratuit, ouvert à tous

Programme complet de la tournée sur le site www.faiencerie-theatre.fr

Renseignements au 03 44 24 01 01 accueil@.faiencerie-theatre.fr .

Rue Laurent parent Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com

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English :

A cyclo-itinerant symphony tour arrives in the Creil Sud Oise conurbation from May 26 to 31.

Sunday May 31, 11 a.m. in Saint-Maximin?s Parc Robert Dorneau for a swing and gypsy jazz duo, clarinet and guitar. Free admission.

L’événement Accor­dez vos vélos! Concert swing et jazz manouche Saint-Maximin a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Creil Sud Oise