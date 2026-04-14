Le Moulin d’Uzès, Le Moulin d’Uzès, Saint-Maximin

Le Moulin d’Uzès 5 – 7 juin Le Moulin d’Uzès Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Nous produisons au Moulin d’Uzès l’huile d’olive de Nîmes AOP (conventionnelle ou bio) réalisée avec la célèbre olive verte « Picholine ». Notre spécialité est également l’huile d’olive « Goût à l’ancienne» réalisée à partir d’olives fermentées.

Le Moulin d’Uzès Chemin du Mas de France 30700 Uzès Saint-Maximin 30700 Gard Occitanie

Production et transformation artisanale d’olives en huiles d’olive AOP, conventionnelles ou bio

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