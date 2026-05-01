Accordez vos vélos! Concerts, déambulation et ateliers à Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise
Accordez vos vélos! Concerts, déambulation et ateliers à Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise samedi 30 mai 2026.
Nogent-sur-Oise
Accordez vos vélos! Concerts, déambulation et ateliers à Nogent-sur-Oise
Place des 3 Rois Nogent-sur-Oise Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:00:00
fin : 2026-05-30 19:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Une tournée symphonique cyclo-itinérante arrive dans l’Agglomération Creil Sud Oise du 26 au 31 mai.
Samedi 30 mai, l’orchestre Les Forces Majeures s’installe à Nogent-sur-Oise. Dès 17h concert et ateliers. Gratuit, ouvert à tous.
Une tournée symphonique cyclo-itinérante arrive dans l’Agglomération Creil Sud Oise du 26 au 31 mai.
L’orchestre Les Forces Majeures s’installe samedi 30 mai à Nogent-sur-Oise pour des ateliers, des concerts et une déambulation participative.
Au programme:
17h Concert petites formes musicales devant la résidence Le coteau des coquelicots suivi d’une déambulation à vélo jusqu’à la Place des 3 Rois, rejoignez l’orchestre à vélo ! (niveau débutant)
18h Concert symphonique sur la Place des 3 Rois.
17h à 19h atelier d’auto-réparation par Vélo Oise sur la Place des 3 Rois.
Rdv à partir de 17h devant la résidence 30, avenue Saint-Exupéry 60180 Nogent-sur-Oise
ou à partir de 18h sur la Place des 3 Rois 60180 Nogent-sur-Oise
Gratuit, ouvert à tous
Programme complet de la tournée sur le site www.faiencerie-theatre.fr
Renseignements au 03 44 24 01 01 accueil@.faiencerie-theatre.fr .
Place des 3 Rois Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com
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English :
A cyclo-itinerant symphony tour arrives in the Creil Sud Oise conurbation from May 26 to 31.
On Saturday May 30, the Forces Majeures orchestra sets up in Nogent-sur-Oise. From 5pm, concert and workshops. Free, open to all.
L’événement Accordez vos vélos! Concerts, déambulation et ateliers à Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Creil Sud Oise