Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Accor­dez vos vélos! Concerts, déambulation et ateliers à Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise

Accor­dez vos vélos! Concerts, déambulation et ateliers à Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise samedi 30 mai 2026.

Adresse : Place des 3 Rois

Ville : 60180 Nogent-sur-Oise

Département : Oise

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Nogent-sur-Oise

Accor­dez vos vélos! Concerts, déambulation et ateliers à Nogent-sur-Oise

Place des 3 Rois Nogent-sur-Oise Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:00:00
fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Une tour­née sympho­nique cyclo-itiné­rante arrive dans l’Ag­glo­mé­ra­tion Creil Sud Oise du 26 au 31 mai.
Samedi 30 mai, l’or­chestre Les Forces Majeures s’ins­talle à Nogent-sur-Oise. Dès 17h concert et ateliers. Gratuit, ouvert à tous.
Une tour­née sympho­nique cyclo-itiné­rante arrive dans l’Ag­glo­mé­ra­tion Creil Sud Oise du 26 au 31 mai.

L’or­chestre Les Forces Majeures s’ins­talle samedi 30 mai à Nogent-sur-Oise pour des ateliers, des concerts et une déambulation participative.

Au programme:
17h Concert petites formes musicales devant la résidence Le coteau des coquelicots suivi d’une déambulation à vélo jusqu’à la Place des 3 Rois, rejoi­gnez l’or­chestre à vélo ! (niveau débutant)
18h Concert symphonique sur la Place des 3 Rois.
17h à 19h atelier d’auto-répa­ra­tion par Vélo Oise sur la Place des 3 Rois.

Rdv à partir de 17h devant la résidence 30, avenue Saint-Exupéry 60180 Nogent-sur-Oise
ou à partir de 18h sur la Place des 3 Rois 60180 Nogent-sur-Oise
Gratuit, ouvert à tous
Programme complet de la tournée sur le site www.faiencerie-theatre.fr
Renseignements au 03 44 24 01 01 accueil@.faiencerie-theatre.fr   .

Place des 3 Rois Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01  accueil@faiencerie-theatre.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A cyclo-itinerant symphony tour arrives in the Creil Sud Oise conurbation from May 26 to 31.
On Saturday May 30, the Forces Majeures orchestra sets up in Nogent-sur-Oise. From 5pm, concert and workshops. Free, open to all.

L’événement Accor­dez vos vélos! Concerts, déambulation et ateliers à Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Creil Sud Oise

À voir aussi à Nogent-sur-Oise (Oise)