Nogent-sur-Oise

Accor­dez vos vélos! Concerts, déambulation et ateliers à Nogent-sur-Oise

Place des 3 Rois Nogent-sur-Oise Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Une tour­née sympho­nique cyclo-itiné­rante arrive dans l’Ag­glo­mé­ra­tion Creil Sud Oise du 26 au 31 mai.

Samedi 30 mai, l’or­chestre Les Forces Majeures s’ins­talle à Nogent-sur-Oise. Dès 17h concert et ateliers. Gratuit, ouvert à tous.

Une tour­née sympho­nique cyclo-itiné­rante arrive dans l’Ag­glo­mé­ra­tion Creil Sud Oise du 26 au 31 mai.

L’or­chestre Les Forces Majeures s’ins­talle samedi 30 mai à Nogent-sur-Oise pour des ateliers, des concerts et une déambulation participative.

Au programme:

17h Concert petites formes musicales devant la résidence Le coteau des coquelicots suivi d’une déambulation à vélo jusqu’à la Place des 3 Rois, rejoi­gnez l’or­chestre à vélo ! (niveau débutant)

18h Concert symphonique sur la Place des 3 Rois.

17h à 19h atelier d’auto-répa­ra­tion par Vélo Oise sur la Place des 3 Rois.

Rdv à partir de 17h devant la résidence 30, avenue Saint-Exupéry 60180 Nogent-sur-Oise

ou à partir de 18h sur la Place des 3 Rois 60180 Nogent-sur-Oise

Gratuit, ouvert à tous

Programme complet de la tournée sur le site www.faiencerie-theatre.fr

Renseignements au 03 44 24 01 01 accueil@.faiencerie-theatre.fr .

Place des 3 Rois Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com

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English :

A cyclo-itinerant symphony tour arrives in the Creil Sud Oise conurbation from May 26 to 31.

On Saturday May 30, the Forces Majeures orchestra sets up in Nogent-sur-Oise. From 5pm, concert and workshops. Free, open to all.

L’événement Accor­dez vos vélos! Concerts, déambulation et ateliers à Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Creil Sud Oise