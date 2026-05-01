Accordez vos vélos! Concerts et ateliers à Villers-Saint-Paul Villers-Saint-Paul
Accordez vos vélos! Concerts et ateliers à Villers-Saint-Paul Villers-Saint-Paul vendredi 29 mai 2026.
Villers-Saint-Paul
Accordez vos vélos! Concerts et ateliers à Villers-Saint-Paul
Place François Mitterrand Villers-Saint-Paul Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 16:30:00
fin : 2026-05-29 20:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Une tournée symphonique cyclo-itinérante arrive dans l’Agglomération Creil Sud Oise du 26 au 31 mai.
Vendredi 29 mai, l’orchestre Les Forces Majeures s’installe à la Villers-saint-paul. Dès 16h30 atelier et concert devant la mairie puis déambulation jusqu’au Parc de la brèche à 18h30.
Une tournée symphonique cyclo-itinérante arrive dans l’Agglomération Creil Sud Oise du 26 au 31 mai.
L’orchestre Les Forces Majeures s’installe vendredi 29 mai à Villers-Saint-Paul pour des ateliers, des concerts et une déambulation participative.
Venez partager avec eux un concert, une déambulation et trinquer au verre de l’amitié !
Au programme:
16h30 à 17h30 Concert devant la mairie et atelier d’auto-réparation par Vélo Oise
17h30 départ de la déambulation devant la mairie vers le parc de la Brèche niveau débutant, rejoignez l’orchestre à vélo !
17h30 à 18h30 atelier chant et percussions corporelles ouvert à toutes et tous
19h Concert suivi d’un verre de l’amitié au parc de la Brèche
Rdv à partir de 16h30h Place François Mitterrand 60870 Villers-saint-paul
ou à partir de 18h30 au Parc de la Brèche 1, rue du marais 60870 Villers-saint-paul
Programme complet de la tournée sur le site www.faiencerie-theatre.fr
Renseignements au 03 44 24 01 01 accueil@.faiencerie-theatre.fr .
Place François Mitterrand Villers-Saint-Paul 60870 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com
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English :
A cyclo-itinerant symphony tour arrives in the Creil Sud Oise conurbation from May 26 to 31.
On Friday May 29, the Les Forces Majeures orchestra sets up in Villers-saint-paul. From 4:30 pm, workshop and concert in front of the town hall, followed by a stroll to the Parc de la brèche at 6:30 pm.
L’événement Accordez vos vélos! Concerts et ateliers à Villers-Saint-Paul Villers-Saint-Paul a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Creil Sud Oise