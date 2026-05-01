Villers-Saint-Paul

Accor­dez vos vélos! Concerts et ateliers à Villers-Saint-Paul

Place François Mitterrand Villers-Saint-Paul Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 16:30:00

fin : 2026-05-29 20:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Une tour­née sympho­nique cyclo-itiné­rante arrive dans l’Ag­glo­mé­ra­tion Creil Sud Oise du 26 au 31 mai.

Vendredi 29 mai, l’or­chestre Les Forces Majeures s’ins­talle à la Villers-saint-paul. Dès 16h30 atelier et concert devant la mairie puis déambulation jusqu’au Parc de la brèche à 18h30.

Une tour­née sympho­nique cyclo-itiné­rante arrive dans l’Ag­glo­mé­ra­tion Creil Sud Oise du 26 au 31 mai.

L’or­chestre Les Forces Majeures s’ins­talle vendredi 29 mai à Villers-Saint-Paul pour des ateliers, des concerts et une déambulation participative.

Venez parta­ger avec eux un concert, une déam­bu­la­tion et trinquer au verre de l’ami­tié !

Au programme:

16h30 à 17h30 Concert devant la mairie et atelier d’auto-répa­ra­tion par Vélo Oise

17h30 départ de la déam­bu­la­tion devant la mairie vers le parc de la Brèche niveau débu­tant, rejoi­gnez l’or­chestre à vélo !

17h30 à 18h30 atelier chant et percus­sions corpo­relles ouvert à toutes et tous

19h Concert suivi d’un verre de l’ami­tié au parc de la Brèche

Rdv à partir de 16h30h Place François Mitterrand 60870 Villers-saint-paul

ou à partir de 18h30 au Parc de la Brèche 1, rue du marais 60870 Villers-saint-paul

Programme complet de la tournée sur le site www.faiencerie-theatre.fr

Renseignements au 03 44 24 01 01 accueil@.faiencerie-theatre.fr .

Place François Mitterrand Villers-Saint-Paul 60870 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A cyclo-itinerant symphony tour arrives in the Creil Sud Oise conurbation from May 26 to 31.

On Friday May 29, the Les Forces Majeures orchestra sets up in Villers-saint-paul. From 4:30 pm, workshop and concert in front of the town hall, followed by a stroll to the Parc de la brèche at 6:30 pm.

L’événement Accor­dez vos vélos! Concerts et ateliers à Villers-Saint-Paul Villers-Saint-Paul a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Creil Sud Oise