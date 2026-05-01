Spectacle | One-man-show Wary NICHEN Solutions Villers-Saint-Paul
Spectacle | One-man-show Wary NICHEN Solutions Villers-Saint-Paul vendredi 22 mai 2026.
Villers-Saint-Paul
Spectacle | One-man-show Wary NICHEN Solutions
Rue Victor Grignard Villers-Saint-Paul Oise
Tarif : 15.2 – 15.2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 21:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Vendredi 22 mai à 21h, la salle Henri Salvador accueille le one-man-show Solutions de Wary Nichen, un spectacle d’humour incisif et interactif où l’artiste explore avec autodérision les défis du quotidien et les grandes questions de société.
À 21h, la salle Henri Salvador accueille le one-man-show Solutions de Wary Nichen, un spectacle d’humour incisif et interactif où l’artiste explore avec autodérision les défis du quotidien et les grandes questions de société
Tarifs 5 euros pour les Villersois 15 euros pour les résidents de l’ACSO 20 euros pour les extérieurs.
Renseignements et réservation au Centre du Trait d’Union: letraitdunion@villers-saint-paul.fr
03 44 66 32 55 .
Rue Victor Grignard Villers-Saint-Paul 60870 Oise Hauts-de-France +33 3 44 66 32 55 letraitdunion@villers-saint-paul.fr
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English :
On Friday May 22 at 9pm, Salle Henri Salvador welcomes Wary Nichen?s one-man show Solutions , an incisive, interactive comedy show in which the artist explores everyday challenges and major social issues with self-mockery.
L’événement Spectacle | One-man-show Wary NICHEN Solutions Villers-Saint-Paul a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Creil Sud Oise