Villers-Saint-Paul

Spectacle | One-man-show Wary NICHEN Solutions

Rue Victor Grignard Villers-Saint-Paul Oise

Tarif : 15.2 – 15.2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 21:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Vendredi 22 mai à 21h, la salle Henri Salvador accueille le one-man-show Solutions de Wary Nichen, un spectacle d’humour incisif et interactif où l’artiste explore avec autodérision les défis du quotidien et les grandes questions de société.

À 21h, la salle Henri Salvador accueille le one-man-show Solutions de Wary Nichen, un spectacle d’humour incisif et interactif où l’artiste explore avec autodérision les défis du quotidien et les grandes questions de société

Tarifs 5 euros pour les Villersois 15 euros pour les résidents de l’ACSO 20 euros pour les extérieurs.

Renseignements et réservation au Centre du Trait d’Union: letraitdunion@villers-saint-paul.fr

03 44 66 32 55 .

Rue Victor Grignard Villers-Saint-Paul 60870 Oise Hauts-de-France +33 3 44 66 32 55 letraitdunion@villers-saint-paul.fr

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English :

On Friday May 22 at 9pm, Salle Henri Salvador welcomes Wary Nichen?s one-man show Solutions , an incisive, interactive comedy show in which the artist explores everyday challenges and major social issues with self-mockery.

L’événement Spectacle | One-man-show Wary NICHEN Solutions Villers-Saint-Paul a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Creil Sud Oise