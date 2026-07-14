ACCORDS METS & VINS Villeneuve-lès-Maguelone
mardi 14 juillet 2026 · Villeneuve-lès-Maguelone
Informations pratiques
Villeneuve-lès-Maguelone
ACCORDS METS & VINS
Prequ’île de Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone Hérault
Tarif : 18.5 – 18.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Animation Accords mets & vins à Maguelone !
Du 14 juillet au 25 août 2026, retrouvez-nous tous les mardis à 17 h pour un moment gourmand au Comptoir des Compagnons.
Animation Accords mets & vins à Maguelone !
Du 14 juillet au 25 août 2026, retrouvez-nous tous les mardis à 17 h pour un moment gourmand au Comptoir des Compagnons.
Découvrez notre sélection de vins bio et handi-solidaires, sublimée par de délicieuses bouchées spécialement accordées pour révéler toutes les saveurs de nos cuvées.
Installez-vous face à la mer et profitez d’un cadre exceptionnel pour partager un instant convivial entre amis, en famille ou en couple.
Début 17 h Rendez-vous à 16 h 50 devant le Comptoir.
Infos pratiques
18.50 €/adulte · 9.50 €/enfant (6 à 18 ans) · Gratuit pour les moins de 6 ans
Audio guide offert
Tous les mardis, du 14 juillet au 25 août 2026
Parking gratuit sur place, en haut du domaine
Presqu’île de Maguelone Accès en voiture par Palavas-les-Flots.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. .
Prequ’île de Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie
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English : ACCORDS METS & VINS
Food and Wine Pairings Event at %E0 Maguelone!
From July 14 to August 25, 2026, join us every Tuesday at 5 p.m. for a gourmet experience at the Comptoir des Compagnons.
L’événement ACCORDS METS & VINS Villeneuve-lès-Maguelone a été mis à jour le 2026-07-18 par 34 OT MONTPELLIER
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