Informations pratiques

Villeneuve-lès-Maguelone

ACCORDS METS & VINS

Prequ’île de Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone Hérault

Tarif : 18.5 – 18.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Animation Accords mets & vins à Maguelone !

Du 14 juillet au 25 août 2026, retrouvez-nous tous les mardis à 17 h pour un moment gourmand au Comptoir des Compagnons.

Animation Accords mets & vins à Maguelone !

Du 14 juillet au 25 août 2026, retrouvez-nous tous les mardis à 17 h pour un moment gourmand au Comptoir des Compagnons.

Découvrez notre sélection de vins bio et handi-solidaires, sublimée par de délicieuses bouchées spécialement accordées pour révéler toutes les saveurs de nos cuvées.

Installez-vous face à la mer et profitez d’un cadre exceptionnel pour partager un instant convivial entre amis, en famille ou en couple.

Début 17 h Rendez-vous à 16 h 50 devant le Comptoir.

Infos pratiques

18.50 €/adulte · 9.50 €/enfant (6 à 18 ans) · Gratuit pour les moins de 6 ans

Audio guide offert

Tous les mardis, du 14 juillet au 25 août 2026

Parking gratuit sur place, en haut du domaine

Presqu’île de Maguelone Accès en voiture par Palavas-les-Flots.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. .

Prequ’île de Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie

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English : ACCORDS METS & VINS

Food and Wine Pairings Event at %E0 Maguelone!

From July 14 to August 25, 2026, join us every Tuesday at 5 p.m. for a gourmet experience at the Comptoir des Compagnons.

L’événement ACCORDS METS & VINS Villeneuve-lès-Maguelone a été mis à jour le 2026-07-18 par 34 OT MONTPELLIER