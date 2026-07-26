Informations pratiques

Accous

Accous en ride finale contest de trottinette freestyle

Skatepark Accous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Finale du contest de trottinette freestyle suivi d’un goûter. Inscription sur place. .

Skatepark Accous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine accousenride64@gmail.com

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English : Accous en ride finale contest de trottinette freestyle

L’événement Accous en ride finale contest de trottinette freestyle Accous a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn