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Accous en ride finale contest de trottinette freestyle Accous

mercredi 12 août 2026 · Accous

Accous en ride finale contest de trottinette freestyle Accous

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Adresse
Skatepark
Ville
64490 Accous
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Accous

Accous en ride finale contest de trottinette freestyle

Skatepark Accous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Finale du contest de trottinette freestyle suivi d’un goûter. Inscription sur place.   .

Skatepark Accous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   accousenride64@gmail.com

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English : Accous en ride finale contest de trottinette freestyle

L’événement Accous en ride finale contest de trottinette freestyle Accous a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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