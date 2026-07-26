AGENDA · Accous
Accous en ride finale contest de trottinette freestyle Accous
mercredi 12 août 2026 · Accous
Informations pratiques
Accous
Accous en ride finale contest de trottinette freestyle
Skatepark Accous Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Finale du contest de trottinette freestyle suivi d’un goûter. Inscription sur place. .
Skatepark Accous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine accousenride64@gmail.com
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English : Accous en ride finale contest de trottinette freestyle
L’événement Accous en ride finale contest de trottinette freestyle Accous a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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