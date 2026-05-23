ACCROBRANCHE NOCTURNE A LA CANOPEE DENTELEE LA CANOPÉE DENTELÉE Saint-Félix-Lauragais

Saint-Félix-Lauragais

ACCROBRANCHE NOCTURNE A LA CANOPEE DENTELEE

LA CANOPÉE DENTELÉE En Theulet La Pomarède Saint-Félix-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Surpassez-vous, à la lueur de la frontale !

Accrobranche nocturne démarrage une demi-heure avant la tombée de la nuit. L’heure de RDV est notée sur le SMS de confirmation d’inscription

Samedi 31 octobre soirée de clôture de la saison avec repas et animation Halloween en journée et soirée.

Évènement maintenu à partir de 15 personnes 40 places maximum

Pour les ados à partir de 12 ans (ou 10 accompagné d’un adulte dans les parcours) et adultes, groupes, entreprises, EVG-EVJF…

Tarifs ados 20€ adulte 25€ location frontale 2€

Possibilité de réserver le repas d’aventurier pour prendre des forces avant de partir dans les parcours, sous forme de buffet avec produits locaux (charcuteries fromages tapenades chips…) 12€ (hors boissons et dessert)

Inscription obligatoire places limitées. 25 .

LA CANOPÉE DENTELÉE En Theulet La Pomarède Saint-Félix-Lauragais 31540 Haute-Garonne Occitanie contact@lacanopeedentelee.fr

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English :

Outdo yourselves by headlamp light!

L’événement ACCROBRANCHE NOCTURNE A LA CANOPEE DENTELEE Saint-Félix-Lauragais a été mis à jour le 2026-05-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE