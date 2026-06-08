Accueil des Nouveaux Habitants 2026 Salles des Fêtes d’Arvert Arvert
Accueil des Nouveaux Habitants 2026 Salles des Fêtes d’Arvert Arvert vendredi 18 septembre 2026.
Arvert
Accueil des Nouveaux Habitants 2026
Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Pour les nouveaux habitants d’Arvert depuis septembre 2024.
Inscription auprès de la mairie jusqu’au 4 septembre 2026 !
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Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 40 36 mairie@ville-arvert.fr
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English :
For new residents of Arvert since September 2024.
Registration at the town hall until September 4, 2026!
L’événement Accueil des Nouveaux Habitants 2026 Arvert a été mis à jour le 2026-06-05 par Royan Atlantique
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