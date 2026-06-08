Accueil des Nouveaux Habitants 2026 Salles des Fêtes d’Arvert Arvert

Arvert

Accueil des Nouveaux Habitants 2026

Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Pour les nouveaux habitants d’Arvert depuis septembre 2024.

Inscription auprès de la mairie jusqu’au 4 septembre 2026 !

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Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 40 36 mairie@ville-arvert.fr

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English :

For new residents of Arvert since September 2024.

Registration at the town hall until September 4, 2026!

L’événement Accueil des Nouveaux Habitants 2026 Arvert a été mis à jour le 2026-06-05 par Royan Atlantique