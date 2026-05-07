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Accueillir la biodiversité au jardin Plougonven

Accueillir la biodiversité au jardin Plougonven vendredi 17 juillet 2026.

Ville : 29640 Plougonven

Département : Finistère

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Plougonven

Accueillir la biodiversité au jardin

Plougonven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:00:00
fin : 2026-07-17 16:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Vous souhaitez faire de votre jardin un véritable refuge pour la nature mais vous ne savez pas toujours comment vous y prendre ? Venez échanger sur vos pratiques dans un jardin en cours de transformation. Cette animation se déroule dans le cadre du plan d’action Trame Verte et Bleue de An dour.   .

Plougonven 29640 Finistère Bretagne  

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English : Accueillir la biodiversité au jardin

L’événement Accueillir la biodiversité au jardin Plougonven a été mis à jour le 2026-05-07 par OT BAIE DE MORLAIX

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