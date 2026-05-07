Accueillir la biodiversité au jardin Plougonven
Accueillir la biodiversité au jardin Plougonven vendredi 17 juillet 2026.
Plougonven
Accueillir la biodiversité au jardin
Plougonven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:00:00
fin : 2026-07-17 16:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Vous souhaitez faire de votre jardin un véritable refuge pour la nature mais vous ne savez pas toujours comment vous y prendre ? Venez échanger sur vos pratiques dans un jardin en cours de transformation. Cette animation se déroule dans le cadre du plan d’action Trame Verte et Bleue de An dour. .
Plougonven 29640 Finistère Bretagne
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English : Accueillir la biodiversité au jardin
L’événement Accueillir la biodiversité au jardin Plougonven a été mis à jour le 2026-05-07 par OT BAIE DE MORLAIX