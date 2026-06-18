Exposition peinture Plougonven
Exposition peinture Plougonven jeudi 16 juillet 2026.
Plougonven
Exposition peinture
Chapelle Christ Enclos paroissial Plougonven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-07-16
L’association Culturelle de Plougonven invite les artistes Spered Kelt pour une exposition de peinture à la chapelle Christ dans l’enclos paroissial. L’exposition est ouverte du jeudi à 14 h au dimanche soir 18 h .
Chapelle Christ Enclos paroissial Plougonven 29640 Finistère Bretagne +33 2 98 72 56 60
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English :
L’événement Exposition peinture Plougonven a été mis à jour le 2026-06-18 par OT BAIE DE MORLAIX
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