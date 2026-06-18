Plougonven

Exposition peinture

Chapelle Christ Enclos paroissial Plougonven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-07-16

L’association Culturelle de Plougonven invite les artistes Spered Kelt pour une exposition de peinture à la chapelle Christ dans l’enclos paroissial. L’exposition est ouverte du jeudi à 14 h au dimanche soir 18 h .

Chapelle Christ Enclos paroissial Plougonven 29640 Finistère Bretagne +33 2 98 72 56 60

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English :

L’événement Exposition peinture Plougonven a été mis à jour le 2026-06-18 par OT BAIE DE MORLAIX