Exposition peinture Chapelle Christ Enclos paroissial Plougonven

Plougonven

Exposition peinture

Chapelle Christ Enclos paroissial 4 Place de la Résistance Plougonven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-07-16

L’association Culturelle de Plougonven invite Spered Kelt fondée en 1999 qui regroupe tous les artistes, quelque soit la discipline, qui, en Bretagne, œuvrent à la création d’un art celtique contemporain. .

Chapelle Christ Enclos paroissial 4 Place de la Résistance Plougonven 29640 Finistère Bretagne +33 2 98 72 56 60

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English :

L’événement Exposition peinture Plougonven a été mis à jour le 2026-06-09 par OT BAIE DE MORLAIX