Exposition peinture Chapelle Christ Enclos paroissial Plougonven
Exposition peinture Chapelle Christ Enclos paroissial Plougonven jeudi 16 juillet 2026.
Plougonven
Exposition peinture
Chapelle Christ Enclos paroissial 4 Place de la Résistance Plougonven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-07-16
L’association Culturelle de Plougonven invite Spered Kelt fondée en 1999 qui regroupe tous les artistes, quelque soit la discipline, qui, en Bretagne, œuvrent à la création d’un art celtique contemporain. .
Chapelle Christ Enclos paroissial 4 Place de la Résistance Plougonven 29640 Finistère Bretagne +33 2 98 72 56 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition peinture Plougonven a été mis à jour le 2026-06-09 par OT BAIE DE MORLAIX
À voir aussi à Plougonven (Finistère)
- Accueillir la biodiversité au jardin Plougonven 17 juillet 2026