Informations pratiques

Primelin

Accueils d’enfants à la Forest Cool

Forêt de Loval Primelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 10:15:00

fin : 2027-06-13 16:30:00

Date(s) :

2026-09-23

La Forest Cool revient pour l’année scolaire 2026-2027 ! Des séances hebdomadaires sont proposées pour les + de 6 ans, le mercredi et le samedi de 13h30 à 16h30. Pour les familles et les ados, des séances mensuelles sont organisées tout au long de l’année. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations et pour connaître nos tarifs ! .

Forêt de Loval Primelin 29770 Finistère Bretagne +33 6 87 64 09 74

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English :

L’événement Accueils d’enfants à la Forest Cool Primelin a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz