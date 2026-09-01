Accueils d’enfants à la Forest Cool Primelin
mercredi 23 septembre 2026 · Primelin
Informations pratiques
Primelin
Accueils d’enfants à la Forest Cool
Forêt de Loval Primelin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 10:15:00
fin : 2027-06-13 16:30:00
Date(s) :
2026-09-23
La Forest Cool revient pour l’année scolaire 2026-2027 ! Des séances hebdomadaires sont proposées pour les + de 6 ans, le mercredi et le samedi de 13h30 à 16h30. Pour les familles et les ados, des séances mensuelles sont organisées tout au long de l’année. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations et pour connaître nos tarifs ! .
Forêt de Loval Primelin 29770 Finistère Bretagne +33 6 87 64 09 74
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English :
L’événement Accueils d’enfants à la Forest Cool Primelin a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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