Informations pratiques

Primelin

PREVEL XTREM CHALLENGE

Primelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 11:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Course pédestre de trail 3 boucles de 7 kms , qui peuvent se courir dans les 2 sens + 1 boucle surprise elles seront courues de manière aléatoire.

• RÈGLE DU JEU les challengers devront enchainer 7 tours, les 10 derniers arrivés à chaque fin de boucle, sont éliminés.❌

Le gagnant de cette épreuve sera le premier finisher de la dernière boucle. .

Primelin 29770 Finistère Bretagne

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English :

L’événement PREVEL XTREM CHALLENGE Primelin a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz