PREVEL XTREM CHALLENGE Primelin
samedi 12 septembre 2026 · Primelin
Informations pratiques
Primelin
PREVEL XTREM CHALLENGE
Primelin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 11:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Course pédestre de trail 3 boucles de 7 kms , qui peuvent se courir dans les 2 sens + 1 boucle surprise elles seront courues de manière aléatoire.
• RÈGLE DU JEU les challengers devront enchainer 7 tours, les 10 derniers arrivés à chaque fin de boucle, sont éliminés.❌
Le gagnant de cette épreuve sera le premier finisher de la dernière boucle. .
Primelin 29770 Finistère Bretagne
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English :
L’événement PREVEL XTREM CHALLENGE Primelin a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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