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Acid Arab en Live Le Sew Morlaix Morlaix

Acid Arab en Live Le Sew Morlaix Morlaix vendredi 18 décembre 2026.

Lieu
Le Sew Morlaix
Adresse
39T Quai du Léon
Ville
29600 Morlaix
Département
Finistère
Début
vendredi 18 décembre 2026
Fin
vendredi 18 décembre 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif

Morlaix

Acid Arab en Live

Le Sew Morlaix 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-18 20:30:00
fin : 2026-12-18 22:30:00

Date(s) :
2026-12-18

Depuis plus de dix ans, Acid Arab façonne une électronique singulière où les machines rencontrent les musiques, voix et rythmes du monde arabe et méditerranéen. Fort de plus de 600 concerts à travers le monde, le collectif propose une expérience à la fois festive, hypnotique et fédératrice. Avec son nouvel album Resonance, Acid Arab ouvre un nouveau chapitre de son aventure musicale.   .

Le Sew Morlaix 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 89 12 

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English :

L’événement Acid Arab en Live Morlaix a été mis à jour le 2026-06-22 par OT BAIE DE MORLAIX

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