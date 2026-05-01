Acoustic Ladyland O’ Korrigan Gourmand Trélévern

Trélévern

Acoustic Ladyland

O’ Korrigan Gourmand 10 rue des plages Trélévern Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 21:00:00

fin : 2026-05-15 23:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Claire Mocquard (chant lead), Charlotte Le Calvez (guitare, secondes voix) et Eva Montfort (contrebasse, choeurs) ont du folk sous les doigts, du groove dans les voix, et ballaient un répertoire de covers éclectiques.

Elles nous baladent des années 60 à nos jours, de la Motown à Liverpool, en passant du Funk à l’Electro, du Rock au RNB, de la Pop à la Soul. Laissez vous entraîner par ces standards revisités!

Vous pouvez réserver une table à partir de 19 H sur le site internet. ou par téléphone. .

O’ Korrigan Gourmand 10 rue des plages Trélévern 22660 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 42 66 04 90

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English :

L’événement Acoustic Ladyland Trélévern a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose