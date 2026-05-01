Strawfoot O’ Korrigan Gourmand Trélévern

Trélévern

Strawfoot

O’ Korrigan Gourmand 10 rue des plages Trélévern Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 21:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Tout a commencé en 2021, lors de la rencontre de Barry Byrne, chanteur-guitariste fraîchement débarqué d’Irlande, avec Alexis Arnaud (guitare) et Clément Vallin (contrebasse). Rapidement, une aventure musicale et humaine se profile pour ces musiciens ancrés en Bretagne.

Leur style emprunte à la profondeur du Folk, l’énergie du blues et les traditions séculaires de la musique celtique.

Sur la scène O KORRIGAN GOURMAND, le groupe fera exploser une énergie communicative, de celle qui font taper du pied, et procure une félicité de bon aloi.

En 2025, STRAWFOOT commence la composition des morceaux qui constitueront le premier album du groupe.

Venez les découvrir O KORRIGAN GOURMAND et profiter en pour réserver une table dès 19 H

Concert gratuit à partir de 21 H sur la scène couverte !!!

Réservation repas sur le site internet ou par téléphone. .

O’ Korrigan Gourmand 10 rue des plages Trélévern 22660 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 42 66 04 90

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English :

L’événement Strawfoot Trélévern a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose