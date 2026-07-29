Actapalabra Le Mans
mardi 15 décembre 2026 · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Actapalabra
Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-15 20:00:00
fin : 2026-12-18 21:00:00
Date(s) :
2026-12-15 2026-12-18 2026-12-19
Sur une scène ronde comme un petit manège, deux clowns sortis d’un film de Jacques Tati se croisent, se perdent et se retrouvent dans un drôle de ballet orchestré par un machiniste espiègle. Sans parole et avec loufoquerie, ce duo invente un pied de nez burlesque à nos routines quotidiennes. .
Rue de l’Estérel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement Actapalabra Le Mans a été mis à jour le 2026-07-24 par CDT72
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