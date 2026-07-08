Cyclotourisme vers La Trugalle et Montreuil avec Cyclamaine quai Louis Blanc Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Cyclotourisme vers La Trugalle et Montreuil avec Cyclamaine

quai Louis Blanc Rv à la passerelle d’enfer Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:00:00

fin : 2026-07-24 16:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Balade VTC avec Cyclamaine

Bénédicte, bénévole à Cyclamaine, propose une nouvelle saison de sorties à vélo pour découvrir des circuits cyclables autour du Mans !

Accompagnez-la sur des chemins variés ou de petites routes, dont le Boulevard nature. Pas besoin d’être très affuté(e), l’allure sera tranquille. Il faut simplement avoir un vélo en bon état, avec des pneus “tout chemin” et bien gonflés. Ces sorties sont gratuites et ouvertes à tous avec adhésion et gilet vert Cyclamaine ( possibilité d’une balade d’essai) , les mineurs doivent être accompagnés.

Vendredi 24 Juillet, nous ferons 36 km sur des petites routes et un peu de bons chemins et une visite.

Pensez au pique-nique, à l’eau, au café…

Vous voulez des informations spécifiques ? Contactez directement Bénédicte au 06 73 53 31 88.

D’autres dates seront ajoutées en cours de saison, à retrouver sur le site cyclamaine.fr .

quai Louis Blanc Rv à la passerelle d’enfer Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

VTC ride with Cyclamaine

L’événement Cyclotourisme vers La Trugalle et Montreuil avec Cyclamaine Le Mans a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Le Mans