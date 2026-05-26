Le Mans

Décor à l’engobe sur porcelaine

95 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:30:00

fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Au sein de la boutique Les Beaux Gestes, vivez un moment convivial en découvrant le décor végétal sur un mug en biscuit de porcelaine!

Tarif 60€ pers

Durée 1h30 12 ans minimum 8 participant.es max

Informations et réservation lilas.force@gmail.com ou 06 19 88 12 56

Vivez un moment convivial en découvrant le décor végétal sur un mug en biscuit de porcelaine!

Déroulé de l’atelier

• Accueil et présentation des étapes clés de l’atelier

• Choix de votre mug en porcelaine dans les différents modèles

que Lilas aura fabriqué pour vous

• Explications sur les techniques et essais sur papier

• Peinture avec des engobes au gré de votre imagination

ou bien pas à pas en suivant les graphismes proposés

A la fin de l’atelier, Lilas gardera votre création pour l’émailler et la faire cuire dans son four et vous pourrez revenir la chercher à la boutique 15 jours plus tard.

L’atelier comprend

• Des connaissances et des conseils en décor à l’engobe

• Le matériel nécessaire pour faire cet atelier (pinceaux, encres etc.)

• 1 boisson et 1 pâtisserie locale

Pour préparer votre atelier

– Privilégiez une tenue confortable et un tablier/blouse si vous avez.

– Cheveux longs attachés.

– Aucun pré-requis n’est nécessaire, simplement de la bonne humeur ) .

95 Grande Rue Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 6 19 88 12 56 lilas.force@gmail.com

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English :

At the Les Beaux Gestes boutique, enjoy a convivial moment as you discover the plant decoration on a porcelain cookie mug!

L’événement Décor à l’engobe sur porcelaine Le Mans a été mis à jour le 2026-05-22 par CDT72