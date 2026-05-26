Décor à l’engobe sur porcelaine Le Mans
Décor à l’engobe sur porcelaine Le Mans samedi 13 juin 2026.
Le Mans
Décor à l’engobe sur porcelaine
95 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : – – 60 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:30:00
fin : 2026-06-13 12:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Au sein de la boutique Les Beaux Gestes, vivez un moment convivial en découvrant le décor végétal sur un mug en biscuit de porcelaine!
Tarif 60€ pers
Durée 1h30 12 ans minimum 8 participant.es max
Informations et réservation lilas.force@gmail.com ou 06 19 88 12 56
Vivez un moment convivial en découvrant le décor végétal sur un mug en biscuit de porcelaine!
Déroulé de l’atelier
• Accueil et présentation des étapes clés de l’atelier
• Choix de votre mug en porcelaine dans les différents modèles
que Lilas aura fabriqué pour vous
• Explications sur les techniques et essais sur papier
• Peinture avec des engobes au gré de votre imagination
ou bien pas à pas en suivant les graphismes proposés
A la fin de l’atelier, Lilas gardera votre création pour l’émailler et la faire cuire dans son four et vous pourrez revenir la chercher à la boutique 15 jours plus tard.
L’atelier comprend
• Des connaissances et des conseils en décor à l’engobe
• Le matériel nécessaire pour faire cet atelier (pinceaux, encres etc.)
• 1 boisson et 1 pâtisserie locale
Pour préparer votre atelier
– Privilégiez une tenue confortable et un tablier/blouse si vous avez.
– Cheveux longs attachés.
– Aucun pré-requis n’est nécessaire, simplement de la bonne humeur ) .
95 Grande Rue Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 6 19 88 12 56 lilas.force@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At the Les Beaux Gestes boutique, enjoy a convivial moment as you discover the plant decoration on a porcelain cookie mug!
L’événement Décor à l’engobe sur porcelaine Le Mans a été mis à jour le 2026-05-22 par CDT72
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