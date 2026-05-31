Action collective, Actions Traitements, Paris
Action collective, Actions Traitements, Paris jeudi 25 juin 2026.
Action collective Jeudi 25 juin, 18h00 Actions Traitements Paris
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-25T18:00:00+02:00 – 2026-06-25T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-25T18:00:00+02:00 – 2026-06-25T20:00:00+02:00
Actions Traitements 23 rue Duris, 75020 Paris Paris 75020 Quartier du Père-Lachaise Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://actions-traitements.org/at/contact »}]
Atelier VAS (Vie Affective et Sexuelle) : Cafés Sexo sur la thématique « violences et conséquences sur la vie affective et sexuelle »
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