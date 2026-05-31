Action collective, Actions Traitements, Paris

Action collective Jeudi 25 juin, 18h00 Actions Traitements Paris

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-25T18:00:00+02:00 – 2026-06-25T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-25T18:00:00+02:00 – 2026-06-25T20:00:00+02:00

Actions Traitements 23 rue Duris, 75020 Paris Paris 75020 Quartier du Père-Lachaise Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://actions-traitements.org/at/contact »}]

Atelier VAS (Vie Affective et Sexuelle) : Cafés Sexo sur la thématique « violences et conséquences sur la vie affective et sexuelle »