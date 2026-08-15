Activation de la Kundalini / Séance de thérapie énergétique & libération des blocages Biscarrosse
dimanche 4 octobre 2026 · Biscarrosse
Informations pratiques
Biscarrosse
Activation de la Kundalini / Séance de thérapie énergétique & libération des blocages
Jump’Peps 325 Rue des Compagnons Biscarrosse Landes
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 10:30:00
fin : 2026-10-04 12:30:00
Date(s) :
2026-10-04
Activation d’Énergie & Kundalini Séance de groupe à Biscarrosse
La Kundalini est notre énergie vitale et créatrice. Au fil du temps, le stress, les peurs et les croyances accumulés créent des blocages qui freinent sa circulation.
Cette séance associe travail énergétique pour apaiser le système nerveux et libérer ce qui stagne
• Physique libération des tensions et regain d’énergie vital.
• Mental apaisement du brouhaha mental et clarté d’esprit.
• Émotionnel lâcher-prise, légèreté et sentiment de liberté.
Un processus doux et puissant pour vous régénérer et vous reconnecter à vos véritables désirs. .
Jump’Peps 325 Rue des Compagnons Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 64 00 95 m.a.zavarina@gmail.com
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English : Activation de la Kundalini / Séance de thérapie énergétique & libération des blocages
L’événement Activation de la Kundalini / Séance de thérapie énergétique & libération des blocages Biscarrosse a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Grands Lacs
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