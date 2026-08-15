Informations pratiques

Biscarrosse

Activation de la Kundalini / Séance de thérapie énergétique & libération des blocages

Jump’Peps 325 Rue des Compagnons Biscarrosse Landes

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 10:30:00

fin : 2026-10-04 12:30:00

Date(s) :

2026-10-04

Activation d’Énergie & Kundalini Séance de groupe à Biscarrosse

La Kundalini est notre énergie vitale et créatrice. Au fil du temps, le stress, les peurs et les croyances accumulés créent des blocages qui freinent sa circulation.

Cette séance associe travail énergétique pour apaiser le système nerveux et libérer ce qui stagne

• Physique libération des tensions et regain d’énergie vital.

• Mental apaisement du brouhaha mental et clarté d’esprit.

• Émotionnel lâcher-prise, légèreté et sentiment de liberté.

Un processus doux et puissant pour vous régénérer et vous reconnecter à vos véritables désirs. .

Jump’Peps 325 Rue des Compagnons Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 64 00 95 m.a.zavarina@gmail.com

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English : Activation de la Kundalini / Séance de thérapie énergétique & libération des blocages

L’événement Activation de la Kundalini / Séance de thérapie énergétique & libération des blocages Biscarrosse a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Grands Lacs