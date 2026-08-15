Journées Européennes du Patrimoine au Musée de l’Hydraviation ! Musée de l’Hydraviation Biscarrosse
samedi 19 septembre 2026 · Musée de l'Hydraviation · Biscarrosse
Informations pratiques
Biscarrosse
Journées Européennes du Patrimoine au Musée de l’Hydraviation !
Musée de l’Hydraviation 332 rue Louis Breguet Biscarrosse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Programme en cours d’élaboration .
Musée de l’Hydraviation 332 rue Louis Breguet Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 00 65 musee.hydraviation@ville-biscarrosse.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine au Musée de l’Hydraviation !
L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Musée de l’Hydraviation ! Biscarrosse a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Grands Lacs
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