Journées Européennes du Patrimoine au Musée de l’Hydraviation ! Musée de l’Hydraviation Biscarrosse

Informations pratiques

Biscarrosse

Journées Européennes du Patrimoine au Musée de l’Hydraviation !

Musée de l’Hydraviation 332 rue Louis Breguet Biscarrosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Programme en cours d’élaboration .

Musée de l’Hydraviation 332 rue Louis Breguet Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 00 65 musee.hydraviation@ville-biscarrosse.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine au Musée de l’Hydraviation !

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Musée de l’Hydraviation ! Biscarrosse a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Grands Lacs