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Journées Européennes du Patrimoine au Musée de l’Hydraviation ! Musée de l’Hydraviation Biscarrosse

samedi 19 septembre 2026 · Musée de l'Hydraviation · Biscarrosse

Journées Européennes du Patrimoine au Musée de l’Hydraviation ! Musée de l’Hydraviation Biscarrosse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Musée de l'Hydraviation
Adresse
332 rue Louis Breguet
Ville
40600 Biscarrosse
Département
Landes
Tarif

Biscarrosse

Journées Européennes du Patrimoine au Musée de l’Hydraviation !

Musée de l’Hydraviation 332 rue Louis Breguet Biscarrosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Programme en cours d’élaboration   .

Musée de l’Hydraviation 332 rue Louis Breguet Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 00 65  musee.hydraviation@ville-biscarrosse.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine au Musée de l’Hydraviation !

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Musée de l’Hydraviation ! Biscarrosse a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Grands Lacs

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