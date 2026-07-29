Blind test avec Philippe Maurice La poterie guinguette Biscarrosse

Informations pratiques

Biscarrosse

Blind test avec Philippe Maurice

La poterie guinguette 169 Avenue de Laouadie Biscarrosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 19:00:00

fin : 2026-08-19 23:59:00

Date(s) :

2026-08-19

Blind test au cœur de la poterie avec un artiste rigolo pour tous les âges .

La poterie guinguette 169 Avenue de Laouadie Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine Contact.poterieguinguette@gmail.com

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English : Blind test avec Philippe Maurice

L’événement Blind test avec Philippe Maurice Biscarrosse a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Grands Lacs