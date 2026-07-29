UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Biscarrosse

Blind test avec Philippe Maurice La poterie guinguette Biscarrosse

mercredi 19 août 2026 · La poterie guinguette · Biscarrosse

Blind test avec Philippe Maurice La poterie guinguette Biscarrosse

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
La poterie guinguette
Adresse
169 Avenue de Laouadie
Ville
40600 Biscarrosse
Département
Landes
Tarif

Biscarrosse

Blind test avec Philippe Maurice

La poterie guinguette 169 Avenue de Laouadie Biscarrosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:00:00
fin : 2026-08-19 23:59:00

Date(s) :
2026-08-19

Blind test au cœur de la poterie avec un artiste rigolo pour tous les âges   .

La poterie guinguette 169 Avenue de Laouadie Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine   Contact.poterieguinguette@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Blind test avec Philippe Maurice

L’événement Blind test avec Philippe Maurice Biscarrosse a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Grands Lacs

À voir aussi à Biscarrosse (Landes)