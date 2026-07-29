AGENDA · Biscarrosse
Blind test avec Philippe Maurice La poterie guinguette Biscarrosse
mercredi 19 août 2026 · La poterie guinguette · Biscarrosse
Informations pratiques
Biscarrosse
Blind test avec Philippe Maurice
La poterie guinguette 169 Avenue de Laouadie Biscarrosse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:00:00
fin : 2026-08-19 23:59:00
Date(s) :
2026-08-19
Blind test au cœur de la poterie avec un artiste rigolo pour tous les âges .
La poterie guinguette 169 Avenue de Laouadie Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine Contact.poterieguinguette@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Blind test avec Philippe Maurice
L’événement Blind test avec Philippe Maurice Biscarrosse a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Grands Lacs
À voir aussi à Biscarrosse (Landes)
- Spectacle des échassiers landais Les Hérons des Lacs Place Georges Dufau Biscarrosse 29 juillet 2026
- Village de jeux Biscarrosse 30 juillet 2026
- Séance gratuite de Cinéma en plein air au Musée de l’Hydraviation Musée de l’Hydraviation Biscarrosse 1 août 2026
- Summer Games Tour Esplanade Biscarrosse 1 août 2026
- La Braderie d’été de l’ACBV Biscarrosse 4 août 2026