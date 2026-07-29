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Exposition Jean Cassaigne (1895-1973), l’évêque des lépreux Biscarrosse

vendredi 21 août 2026 · Biscarrosse

Exposition Jean Cassaigne (1895-1973), l’évêque des lépreux Biscarrosse

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
jeudi 3 septembre 2026
Adresse
Eglise Saint-Martin
Ville
40600 Biscarrosse
Département
Landes
Tarif
0 0 0 Gratuit

Biscarrosse

Exposition Jean Cassaigne (1895-1973), l’évêque des lépreux

Eglise Saint-Martin Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-09-03

Date(s) :
2026-08-21

11 panneaux illustrés de photos originales et d’écrits de Jean Cassaigne retracent sa vie depuis ses Landes natales jusqu’à la léproserie au Vietnam qu’il a créée et où il est enterré   .

Eglise Saint-Martin Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 94 08 74  amismgrcassaigne@gmail.com

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English : Exposition Jean Cassaigne (1895-1973), l’évêque des lépreux

L’événement Exposition Jean Cassaigne (1895-1973), l’évêque des lépreux Biscarrosse a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Grands Lacs

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