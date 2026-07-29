Exposition Jean Cassaigne (1895-1973), l’évêque des lépreux Biscarrosse
vendredi 21 août 2026 · Biscarrosse
Informations pratiques
Biscarrosse
Exposition Jean Cassaigne (1895-1973), l’évêque des lépreux
Eglise Saint-Martin Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-09-03
Date(s) :
2026-08-21
11 panneaux illustrés de photos originales et d’écrits de Jean Cassaigne retracent sa vie depuis ses Landes natales jusqu’à la léproserie au Vietnam qu’il a créée et où il est enterré .
Eglise Saint-Martin Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 94 08 74 amismgrcassaigne@gmail.com
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English : Exposition Jean Cassaigne (1895-1973), l’évêque des lépreux
L’événement Exposition Jean Cassaigne (1895-1973), l’évêque des lépreux Biscarrosse a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Grands Lacs
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