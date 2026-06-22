Activité 3-6 ans ans Drôles de machines et bateaux imaginaires au musée national de la Marine Citadelle de Port-Louis Port-Louis
mercredi 26 août 2026 · Citadelle de Port-Louis · Port-Louis
Informations pratiques
Port-Louis
Activité 3-6 ans ans Drôles de machines et bateaux imaginaires au musée national de la Marine
Citadelle de Port-Louis Avenue du fort de L’aigle Port-Louis Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:30:00
fin : 2026-08-26 11:30:00
Date(s) :
2026-08-26
Après une courte visite de l’exposition consacrée à l’ingénieur Henri Dupuy de Lôme, invente ton propre bateau fantastique et à travers le dessin donne vie à ton imagination !
Une activité créative adaptée au 3-6 ans. .
Citadelle de Port-Louis Avenue du fort de L’aigle Port-Louis 56290 Morbihan Bretagne +33 2 97 82 56 72
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English :
L’événement Activité 3-6 ans ans Drôles de machines et bateaux imaginaires au musée national de la Marine Port-Louis a été mis à jour le 2026-06-22 par ADT 56
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