Visite guidée Autour d’Henri Dupuy de Lôme au musée national de la Marine Citadelle de Port-Louis Port-Louis jeudi 27 août 2026.

Port-Louis

Visite guidée Autour d’Henri Dupuy de Lôme au musée national de la Marine

Citadelle de Port-Louis Avenue du fort de L’aigle Port-Louis Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 11:30:00

fin : 2026-08-27 12:30:00

Date(s) :

2026-08-27

Partez à la découverte d’Henri Dupuy de Lôme, inventeur de génie qui a transformé la marine du 19ème siècle. Suivez le guide qui retrace pour vous cette période marquée par le passage de la voile à la vapeur et l’invention de l’hélice et de la cuirasse ! .

Citadelle de Port-Louis Avenue du fort de L’aigle Port-Louis 56290 Morbihan Bretagne +33 2 97 82 56 72

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English :

L’événement Visite guidée Autour d’Henri Dupuy de Lôme au musée national de la Marine Port-Louis a été mis à jour le 2026-06-19 par ADT 56