Visite guidée Autour d’Henri Dupuy de Lôme au musée national de la Marine Citadelle de Port-Louis Port-Louis
Visite guidée Autour d’Henri Dupuy de Lôme au musée national de la Marine Citadelle de Port-Louis Port-Louis jeudi 27 août 2026.
Port-Louis
Visite guidée Autour d’Henri Dupuy de Lôme au musée national de la Marine
Citadelle de Port-Louis Avenue du fort de L’aigle Port-Louis Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 11:30:00
fin : 2026-08-27 12:30:00
Date(s) :
2026-08-27
Partez à la découverte d’Henri Dupuy de Lôme, inventeur de génie qui a transformé la marine du 19ème siècle. Suivez le guide qui retrace pour vous cette période marquée par le passage de la voile à la vapeur et l’invention de l’hélice et de la cuirasse ! .
Citadelle de Port-Louis Avenue du fort de L’aigle Port-Louis 56290 Morbihan Bretagne +33 2 97 82 56 72
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L’événement Visite guidée Autour d’Henri Dupuy de Lôme au musée national de la Marine Port-Louis a été mis à jour le 2026-06-19 par ADT 56
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