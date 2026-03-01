Activité bien-être santé avec le CCAS renforcement haut du corps COSEC Dinard

Activité bien-être santé avec le CCAS renforcement haut du corps

COSEC 29 Rue Gouyon-Matignon Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 13:30:00

fin : 2026-03-17 15:00:00

Date(s) :

2026-03-17

Le CCAS de Dinard propose des activités bien-être santé le mardi au COSEC , salle D4.

Rendez-vous pour une séance d’entretien physique (avec prise en compte des pathologies chroniques).

Prévoir une tenue adaptée, de l’eau, un tapis, des chaussures de sport et éteindre son téléphone.

Activité payante selon quotient familial. Inscription et paiement obligatoires (places limitées) au CCAS 57 rue des Minées à DINARD 02 99 46 50 99 .

COSEC 29 Rue Gouyon-Matignon Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 50 99

L’événement Activité bien-être santé avec le CCAS renforcement haut du corps Dinard a été mis à jour le 2026-03-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme