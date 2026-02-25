Vide grenier Recycl’emeraude COSEC Dinard
Vide grenier Recycl’emeraude COSEC Dinard dimanche 19 avril 2026.
Vide grenier Recycl’emeraude
COSEC 29 rue Gouyon Matignon Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-19
L’association Recycl’Emeraude organise son 3ème vide-grenier.
Réservation et inscription au 06 51 86 15 09
Restauration sur place assurée par l’APE Colas-Signac .
COSEC 29 rue Gouyon Matignon Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 51 86 15 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vide grenier Recycl’emeraude Dinard a été mis à jour le 2026-02-25 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme