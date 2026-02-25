Vide grenier Recycl’emeraude COSEC Dinard

Vide grenier Recycl’emeraude COSEC Dinard dimanche 19 avril 2026.

L’association Recycl’Emeraude organise son 3ème vide-grenier.

Réservation et inscription au 06 51 86 15 09

Restauration sur place assurée par l’APE Colas-Signac   .

+33 6 51 86 15 09 

