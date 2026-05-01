Conférence Les Femmes des Années Folles Emeraude Cinéma Dinard Dinard

Dinard

Conférence Les Femmes des Années Folles

Emeraude Cinéma Dinard 2 Boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Conférence à 2 voix Les Femmes des Années Folles , animée par Les Têtes Renversantes .

Pas de réservation, billetterie uniquement sur place. .

Emeraude Cinéma Dinard 2 Boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 17 93

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English :

L’événement Conférence Les Femmes des Années Folles Dinard a été mis à jour le 2026-05-21 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme