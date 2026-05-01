Conférence Les Femmes des Années Folles Emeraude Cinéma Dinard Dinard
Conférence Les Femmes des Années Folles Emeraude Cinéma Dinard Dinard jeudi 28 mai 2026.
Dinard
Conférence Les Femmes des Années Folles
Emeraude Cinéma Dinard 2 Boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Conférence à 2 voix Les Femmes des Années Folles , animée par Les Têtes Renversantes .
Pas de réservation, billetterie uniquement sur place. .
Emeraude Cinéma Dinard 2 Boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 17 93
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English :
L’événement Conférence Les Femmes des Années Folles Dinard a été mis à jour le 2026-05-21 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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