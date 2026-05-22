[Activité enfant] le Jardin des mers Dessine-moi la mer Estran Cite de la Mer Dieppe

Dieppe

[Activité enfant] le Jardin des mers Dessine-moi la mer

Estran Cite de la Mer / 37 Rue de l’Asile Thomas Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 09:30:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-22 2026-07-29

Chaque année, l’E.S.T.R.A.N. Cité de la Mer organise le Jardin des Mers de la Station Nautique Dieppe Pays Normand.

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h00 à 16h30

Les animateurs accueillent les enfants pour des activités de découverte du milieu marin.

Aujourd’hui, l’activité Dessine-moi la mer .

Observe la mer et reproduis-la avec tes crayons. Une activité calme pour développer ton regard d’artiste.

Les animations sont encadrées par deux animateurs de l’E.S.T.R.A.N. Cité de la Mer pour un groupe d’enfants de 4 à 10 ans.

Le nombre de places est limité .

Estran Cite de la Mer / 37 Rue de l’Asile Thomas Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 93 20 contact@estrancitedelamer.fr

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English : [Activité enfant] le Jardin des mers Dessine-moi la mer

L’événement [Activité enfant] le Jardin des mers Dessine-moi la mer Dieppe a été mis à jour le 2026-05-19 par Seine-Maritime Attractivité