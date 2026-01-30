[Activité enfant] le Jardin des Mers Escape Game Les mystères du musée Estran Cité de la Mer Dieppe

Dieppe

[Activité enfant] le Jardin des Mers Escape Game Les mystères du musée

Estran Cité de la Mer / 37 Rue de l’Asile Thomas Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 09:30:00

fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-05

Chaque année, l’E.S.T.R.A.N. Cité de la Mer organise le Jardin des Mers de la Station Nautique Dieppe Pays Normand.

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h00 à 16h30

Les animateurs accueillent les enfants pour des activités de découverte du milieu marin.

Les enfants pourront découvrir le littoral et ses richesses.

Aujourd’hui, Activité Escape Game Les mystères du musée

Résous des énigmes et découvre les secrets cachés du musée. Saurez-vous percer le mystère ?

Les animations sont encadrées par deux animateurs de l’E.S.T.R.A.N. Cité de la Mer pour un groupe d’enfants de 4 à 10 ans.

Le nombre de places est limité .

Estran Cité de la Mer / 37 Rue de l’Asile Thomas Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 93 20 contact@estrancitedelamer.fr

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English : [Activité enfant] le Jardin des Mers Escape Game Les mystères du musée

L’événement [Activité enfant] le Jardin des Mers Escape Game Les mystères du musée Dieppe a été mis à jour le 2026-05-21 par Seine-Maritime Attractivité