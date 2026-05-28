[Activité enfant] Le Jardin des mers Visite du musée et chasse au trésor Estran Cité de la Mer Dieppe
[Activité enfant] Le Jardin des mers Visite du musée et chasse au trésor Estran Cité de la Mer Dieppe vendredi 7 août 2026.
Dieppe
[Activité enfant] Le Jardin des mers Visite du musée et chasse au trésor
Estran Cité de la Mer / 37 Rue de l’Asile Thomas Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:00:00
fin : 2026-08-07 16:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Chaque année, l’E.S.T.R.A.N. Cité de la Mer organise le Jardin des Mers de la Station Nautique Dieppe Pays Normand.
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h00 à 16h30
Les animateurs accueillent les enfants pour des activités de découverte du milieu marin.
Les enfants pourront découvrir le littoral et ses richesses.
Aujourd’hui, Visite du musée et chasse au trésor.
Viens découvrir toutes les richesses du musée accompagnée d’une chasse au trésor. A travers les maquettes de bateaux, tu découvriras la construction , la pêche normande, l’environnement du littoral avec ses falaises et sa biodiversité.
Les animations sont encadrées par deux animateurs de l’E.S.T.R.A.N. Cité de la Mer pour un groupe d’enfants de 4 à 10 ans.
Le nombre de places est limité .
Estran Cité de la Mer / 37 Rue de l’Asile Thomas Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 93 20 contact@estrancitedelamer.fr
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English : [Activité enfant] Le Jardin des mers Visite du musée et chasse au trésor
L’événement [Activité enfant] Le Jardin des mers Visite du musée et chasse au trésor Dieppe a été mis à jour le 2026-05-26 par Seine-Maritime Attractivité
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