[Activité enfant] Recycl’Art ESTRAN Cité de la Mer Dieppe

[Activité enfant] Recycl’Art

ESTRAN Cité de la Mer / 37 Rue de l’Asile Thomas Dieppe Seine-Maritime

Grâce à ton imagination, viens réaliser un animal marin ou une décoration amusante avec des objets recyclés.

Ces activités doivent être réalisé sous la responsabilité d’un parent au sein du musée. Les parents peuvent donc visiter le musée pendant que les enfants sont à l’ activité.

> Réservation obligatoire au 02 35 06 93 20

4 euros l’activité, 8,50 euros l’activité + la visite libre du musée.

Pour les personnes qui assistent aux activités plusieurs fois l’année et qui ne veulent pas payer la visite à chaque fois, des cartes membres sont à votre disposition. .

ESTRAN Cité de la Mer / 37 Rue de l’Asile Thomas Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 93 20 contact@estrancitedelamer.fr

